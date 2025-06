Un protocollo sicurezza per i locali della movida

Con l'estate alle porte, San Benedetto si prepara a dare il via a una stagione di divertimento e sicurezza. Il nuovo protocollo per i locali della movida mira a garantire emozioni senza rischi, coinvolgendo forze dell'ordine e gestori in un vertice strategico. Un passo fondamentale per valorizzare il turismo notturno e richiamare visitatori, dimostrando che divertimento e sicurezza possono andare di pari passo. Non perdere l’occasione di scoprire una città pronta ad accogliere!

La stagione estiva è alle porte e San Benedetto si prepara ad affrontarla con una strategia definita sul fronte della sicurezza urbana. Nei prossimi giorni, presso il commissariato cittadino, si terrĂ infatti un vertice convocato dal commissario Andrea Crucianelli con la partecipazione delle forze dell’ordine e dei gestori dei locali notturni. Un appuntamento che fa seguito al percorso avviato in Prefettura ad Ascoli Piceno, dove venerdì scorso si è svolta l’ultima riunione operativa. Presenti all’incontro il prefetto Sante Copponi, il questore di Ascoli Aldo Fusco, rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e i delegati delle principali realtĂ imprenditoriali del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un protocollo sicurezza per i locali della movida

