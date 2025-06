Un progetto da 200mila euro per il parco Baden Powell

Il Parco Baden Powell torna a splendere! Con un progetto da 200mila euro, Faenza risponde con forza agli eventi alluvionali, restituendo alla comunità uno spazio verde vitale. Questo intervento non è solo un atto di manutenzione, ma un segnale forte: la resilienza della natura e della comunità di fronte alle avversità. Riscopriamo insieme l'importanza delle aree verdi per il benessere collettivo. Un passo verso un futuro più verde e sostenibile!

Tornano gradualmente a essere fruibili e rinnovate, le aree verdi faentine colpite dagli eventi alluvionali. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del Parco Baden Powell situato tra via Lacchini e via Amleto Bertoni nelle immediate vicinanze di via Firenze. Tale area fu oggetto di intervento d’urgenza per la rimozione del fango e la pulizia dei detriti conseguenti all’allagamento del maggio 2023. Con l’atto, che trova copertura economica per 200mila euro, si procederà ora con il ripristino, opera che contempla anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale dotato di illuminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un progetto da 200mila euro per il parco Baden Powell

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Parco Milcovich si rinnova: altri cinque anni per il progetto di rigenerazione urbana

Il Parco Milcovich di Padova si prepara a un ulteriore capitolo di trasformazione. Il Comune ha rinnovato per altri cinque anni la concessione all'Associazione Il Coccodrillo, permettendo di proseguire il progetto di rigenerazione urbana avviato.

Cerca Video su questo argomento: Progetto 200mila Euro Parco Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Un progetto da 200mila euro per il parco Baden Powell; Acque del Sile, per 6 su 9 stazioni di campionamento il giudizio di qualità è buono; Punta Giglio e Capo Caccia: Comune acquisterà 200 ettari; Angelo Vaccarezza (FI): Grande evento a Villanova d'Albenga per l'Inaugurazione del Parco dell'Arroscia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

200mila euro dalla Regione Toscana per il Parco di Uliveto Terme a Vicopisano

Secondo lanazione.it: La Regione Toscana ha stanziato 200mila euro per il recupero del Parco termale di Uliveto Terme ... pedonali nel verde e ad aree relax, il progetto prevede orti sociali, frutteti didattici ...

Parco della Rimembranza, il progetto di ricostruzione da 250mila euro dopo la devastazione della tempesta Vaia

Si legge su ilgazzettino.it: «Il primo stralcio, il cui progetto è stato ... l'inserzione che denomina il parco». Il costo complessivo di questo stralcio è di 250 mila euro, di cui 200 mila coperti dal fondo comuni ...

Nel Parco di San Rossore nasce il centro per la biodiversità: educazione e ricerca a servizio della natura

Riporta intoscana.it: 200mila euro per il progetto Embrace Il progetto Embrace, realizzato dall’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli in collaborazione con l’associazione Leonardo-Irta ed in partneariato con il ...