Un Posto al Sole anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 |  Gianluca si mette in contatto con Giulia

Un'importante telefonata sta per rendere felice Giulia nelle prossime puntate di Un Posto al Sole: Gianluca Palladini decide infatti di mettersi in contatto con la donna per darle notizie di Luca, ormai "scomparso" da diversi giorni. La conversazione spinge dunque Giulia a prendere una decisione che finisce per far preoccupare Niko. Un Posto al Sole: anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025.