Il 2 giugno, l'attesa per Un Posto al Sole cresce: Elena e Gennaro si avvicinano sempre di più, mentre Rosa si prepara a partire con Pino. Un intreccio di emozioni e scelte che riflette le dinamiche delle relazioni moderne. La tensione tra i protagonisti tiene incollati milioni di telespettatori, pronti a scoprire se l'amore trionferà. Non perdere l’appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3!

Ormai il corteggiamento di Elena da parte di Gennaro è sotto gli occhi di tutti. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio della soap all'ombra del Vesuvio. Torna domani su Rai 3 alle 20.50 l'appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Mentre Giulia non sa ancora dov'è Luca, l'aria si sta facendo sempre più tesa tra Gennaro e Antonietta. Ma vediamo più nel dettaglio cos accadrà nel prossimo episodio di lunedì 2 giugno. Negli episodi precedenti Roberto ha portato Elena a Radio Golfo 99 sapendo che Gennaro ha un debole per lei: la speranza era che la presenza della ragazza servisse a calmarlo, dato che l'imprenditore si sta rivelando più furioso e spregiudicato che mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 2 giugno: Elena e Gennaro sempre più vicini, Rosa pronta a partire con Pino

