Un ponte tra scuole fatto di carta e parole | oltre 300 bimbi scoprono il piacere di scrivere una lettera e c' è un postino che le recapita

In un'epoca di messaggi istantanei, il progetto Libroaperto riporta in auge il potere della scrittura. Oltre 300 bambini riscoprono la magia delle lettere, trasformando il semplice gesto di scrivere in un'avventura emozionante. Con un postino speciale che consegna i pensieri, ogni lettera diventa un ponte verso nuove amicizie e scoperte. Un'iniziativa che non solo stimola la creatività, ma insegna anche il valore dell'attesa e dell'autenticità nei rapporti umani.

Valorizzare il potere della scrittura, riscoprire la bellezza dell’attesa e far sentire ogni bambino protagonista di uno scambio affettuoso, autentico, pieno di pensieri felici. Il progetto Libroaperto, nato all'associazione il Palazzone di Villafranca, si è esteso anche alle scuole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un ponte tra scuole, fatto di carta e parole: oltre 300 bimbi scoprono il piacere di scrivere una lettera e c'è un postino che le recapita

