Un ponte tra passato e futuro | Curate i pazienti con umanità

Un legame tra generazioni, un ponte che unisce l’esperienza e la freschezza dei giovani talenti. Ieri al Teatro Manzoni di Monza, 24 medici storici hanno passato il testimone a 104 neolaureati, in un evento che celebra l’umanità nella cura. Questo passaggio non è solo simbolico, ma segna l’inizio di una nuova era nella medicina, dove innovazione e empatia si incontrano. Pronti a scrivere insieme il futuro della salute!

Simbolico passaggio di testimone fra i 24 dottori che si sono laureati 50 anni fa e i 104 giovani medici e odontoiatri che hanno conseguito la laurea nel 2024. Ieri al Teatro Manzoni di Monza, l’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza-OMCeOMB ha onorato la carriera dei colleghi più esperti e festeggiato i nuovi dottori che hanno prestato il Giuramento di Ippocrate. Ciascuno dei medici di lungo corso ha portato un ricordo della carriera e un consiglio ai giovani neolaureati. "Mi rivolgo ai giovani - l’appello della dottoressa Irene Mottadelli -, sono stata medico di base per tanti anni: seguite l’attività sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un ponte tra passato e futuro: "Curate i pazienti con umanità"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Ponte Passato Futuro Curate Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Un ponte tra passato e futuro: Curate i pazienti con umanità; Nasce la Piattaforma Morandini: un archivio digitale per la critica e la storia del cinema italiano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Un ponte tra passato e futuro: "Curate i pazienti con umanità"

Secondo ilgiorno.it: Simbolico passaggio di testimone fra i 24 dottori che si sono laureati 50 anni fa e i 104 giovani medici e odontoiatri che hanno conseguito la laurea nel 2024. Ieri al Teatro Manzoni di Monza, l’ Ordi ...

Scigliano. Il ponte romano sul Savuto sempre più protagonista: “Sulle vie della storia, tra passato e futuro”

Lo riporta ilreventino.it: Un tuffo nel passato per riscoprire le radici storiche del territorio e valorizzare uno dei suoi simboli più affascinanti: il ...

Maxxi, autostrade italiane un ponte tra passato e futuro

Scrive stream24.ilsole24ore.com: Autostrade e futuro”. Curata da Pippo Ciorra con Angela Parente, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, l’esposizione svela come le autostrade abbiano plasmato il paesaggio, la società e ...