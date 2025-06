Un ponte per cultura economia e turismo | accordo con Pechino

Un nuovo ponte tra Macerata e Pechino si è appena aperto! L'accordo firmato giovedì segna un passo significativo verso la cooperazione culturale, turistica ed economica. In un periodo in cui il turismo internazionale cerca di rinascere dopo le difficoltà degli ultimi anni, questa alleanza potrebbe non solo promuovere il patrimonio culturale, ma anche stimolare nuove opportunità economiche. Chi sarà il prossimo a cogliere questa sfida?

Firmato giovedì un accordo per la cooperazione in ambito culturale, turistico ed economico tra la città di Macerata e il distretto di Xicheng di Pechino, alla presenza del vicesindaco del distretto, Song Mei; della direttrice dell'ufficio degli affari etnici e religiosi del Governo distrettuale, Li Jie; del direttore Lyu Shiji dell'ufficio per le relazioni internazionali; del vicedirettore Xu Jingyue, dell'ufficio per la cultura e turismo; del vicedirettore della sezione di Xicheng della commissione municipale per la pianificazione e le risorse naturali; Chen Cong direttore del dipartimento per la cooperazione internazionale dell'istituto dell'amministrazione di Pechino, e la professoressa Chen Xinyu del Dipartimento di filosofia e cultura dell'istituto di amministrazione di Pechino.

