Un pomeriggio di grande festa per i bambini alla Misericordia Ponente Soccorso

Un pomeriggio magico ha illuminato la Misericordia Ponente Soccorso, regalando ai bambini un'esperienza indimenticabile. In un’epoca in cui il volontariato e l’impegno sociale acquisiscono sempre più valore, eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale creare legami e momenti di gioia. I sorrisi dei piccoli, accompagnati dai volontari, hanno reso evidente il potere della condivisione. Non è solo una festa; è un seme di speranza per il futuro!

Un momento di gioia, emozione e condivisione ha animato ieri la sede della Misericordia Ponente Soccorso. Un evento pensato per i bambini che ogni giorno vengono accompagnati dai volontari nelle loro scuole, trasformato in una vera e propria festa. A raccontare la giornata è la stessa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Un pomeriggio di grande festa per i bambini alla Misericordia Ponente Soccorso

