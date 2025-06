Un pomeriggio di grande festa per i bambini alla Misericordia Ponente Soccorso

Un pomeriggio di festa indimenticabile ha avvolto la Misericordia Ponente Soccorso, dove i sorrisi dei bambini hanno illuminato l'atmosfera. Questo evento non è solo un momento di gioia, ma un segno tangibile di come la comunità si unisca per supportare i più piccoli in un periodo dove il calore umano è più prezioso che mai. Scopri come un semplice gesto può fare la differenza nella vita di chi ci circonda!

Un momento di gioia, emozione e condivisione ha animato ieri la sede della Misericordia Ponente Soccorso. Un evento pensato per i bambini che ogni giorno vengono accompagnati dai volontari nelle loro scuole, trasformato in una vera e propria festa.

