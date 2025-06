Un po' Neymar un po' Mbappé | Ma io sono Doué Chi è il 19enne che ha illuminato il Psg

Un talento esplosivo, un mix di Neymar e Mbappé: parliamo di Doué, il 19enne che ha già conquistato il PSG! Con un investimento di 50 milioni, il giovane calciatore ha superato le sue paure da bambino, diventando campione in Champions e segnando alla sua prima con la Nazionale. La sua storia è un simbolo di resilienza e ambizione, proprio nel momento in cui il calcio cerca nuove stelle. Non perdetevi questo fenomeno!

Pagato 50 milioni al Rennes, a 11 anni voleva smettere di giocare: oggi ha una Champions (vinta da protagonista) in bacheca. E all'attivo ha già anche un gol in Nazionale: segnato alla prima convocazione, ça va sans dire.