Un po' Billy Beane un po' scienziato | luci e ombre del metodo Comolli

La Juventus punta su un mix di innovazione e tradizione con il metodo Comolli, un approccio che ricorda le strategie di Billy Beane nel baseball. Affidando a lui la rivoluzione societaria, il club bianconero mira a creare campioni attraverso l’analisi dei dati e una comprensione profonda del benessere fisico e mentale. Ma attenzione: i rischi sono dietro l'angolo. Sarà questa la chiave per tornare ai vertici? Scoprilo!

La Juve ha deciso di affidare al francese la nuova rivoluzione in società. Prima scout, poi ds, quindi direttore tecnico e presidente, lavora con gli algoritmi ma attorno ha costruito una struttura di saperi che vanno dai dati fisici al sonno. Una mente geniale che i campioni preferisce crearli piuttosto che comprarli, ma non sempre è andato bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un po' Billy Beane, un po' scienziato: luci e ombre del metodo Comolli

