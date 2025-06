Un panino per Martina Il VIDEO che fa indignare il web | c’è anche la mamma della giovane uccisa

Un panino per Martina: un video su TikTok ha scatenato l'indignazione del web, riaccendendo il dolore per l'omicidio della giovane di Afragola. Mentre la mamma di Martina si trova in prima linea, il clip infelice mette in luce la tragica realtà della violenza di genere e la superficialità dei social. È fondamentale riflettere su come trattiamo queste storie, evitando di ridurle a semplici contenuti virali. La memoria merita rispetto.

Bufera su TikTok per un video che ha indignato migliaia di utenti e riacceso il dolore per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa brutalmente dall'ex fidanzato, Alessio Tucci, dopo aver deciso di interrompere la loro relazione. Nelle immagini, condivise e poi rimosse da un profilo TikTok, un uomo elenca gli ingredienti di un panino ripetendo più volte il nome della ragazza. Una scena che molti hanno giudicato offensiva e irrispettosa verso la giovane vittima. A rendere ancora più controverso il filmato è la presenza, accanto al "paninaro", della madre di Martina, in silenzio, vestita con una maglietta su cui è stampata la foto della figlia.

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

