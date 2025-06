Un panino in ricordo della 14enne uccisa sui social il video con la madre di Martina | Va rimosso

Un panino che vuole essere un ricordo, ma si trasforma in un'ombra di sfruttamento. La madre di Martina, la 14enne tragicamente uccisa, ha vissuto un momento di dolore profondo, ripreso in un video sui social che ha sollevato polemiche. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: l’etica nell'uso dei social media. Un invito a riflettere su quanto sia importante rispettare la vulnerabilità altrui, anche in un contesto così drammatico.

"La mamma di Martina non era lucida: il venditore ha approfittato del momento di fragilitĂ per fare un video e pubblicarlo sui social". A parlare, attraverso un comunicato, è l'avvocato Sergio Pisani, in riferimento al video, diffuso sui social, in cui la mamma di Martina, la 14enne uccisa dall' ex ad Afragola, viene ripresa accanto a un giovane che illustra ai follower gli ingredienti di un panino ideato per ricordare la vittima. "Fiorenza, la mamma di Martina – spiega Pisani – sta vivendo giorni di dolore profondo e confusione, ogni angolo della casa le ricorda la figlia, e proprio per questo, ieri ha deciso di uscire di casa per una passeggiata, per cercare un attimo di sollievo e prendere un po' d'aria.