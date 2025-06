Un museo a cielo aperto | Benevento ‘in mostra’ su Rai2

Benevento conquista il piccolo schermo! Nel programma "Si Viaggiare" di Rai2, la città è stata celebrata come un museo a cielo aperto, un vero scrigno di storia, arte e leggende. Questo riconoscimento non è solo un traguardo locale, ma un invito a riscoprire le bellezze italiane spesso dimenticate. Scoprire Benevento significa immergersi in un patrimonio unico: chi sa, potrebbe essere il prossimo hotspot per i viaggiatori curiosi!

Tempo di lettura: 2 minuti Un affascinante viaggio tra storia, arte e leggenda: così la città di Benevento è stata raccontata nella puntata andata in onda su Rai2 della rubrica del Tg2 ‘ Si Viaggiare’, il programma dedicato alle mete turistiche più suggestive d’Italia e del mondo. Una vetrina nazionale che ha saputo mettere in risalto le straordinarie bellezze del capoluogo sannita, definito a giusto titolo un vero e proprio “ museo a cielo aperto ”. Le telecamere del Tg2 hanno offerto spettacolari riprese dall’alto e da terra, accompagnando i telespettatori in un percorso immersivo tra i tesori storici e culturali della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Un museo a cielo aperto”: Benevento ‘in mostra’ su Rai2

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Museo Cielo Aperto Benevento Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scopri l’arte italiana con Domenica al Museo: un’opportunità imperdibile

Segnala viaggiamo.it: Ogni prima domenica del mese, l’Italia si trasforma in un grande museo a cielo aperto grazie all’iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Questo evento offre l’opportunità ...

Gite fuori porta, musei, grigliate all’aperto: cosa fare a Pasquetta a Benevento e in provincia

ntr24.tv scrive: Che siate amanti dei picnic, delle scampagnate in mezzo al verde o delle gite fuori porta all’insegna del buon cibo e della scoperta, Benevento ... visitare il Museo del Sannio, il Museo Arcos ...

Cava de’ Tirreni diventa museo a cielo aperto col “Giubileo For All”

Riporta ilmattino.it: Scrigno di ricchezza storica e architettonica, il corso porticato più grande del Sud Italia di Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno, sarà un museo a cielo aperto grazie ...