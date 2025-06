Un maxi-coro di tremila persone Muti lo dirige nel segno di Verdi

Un evento straordinario si profila all'orizzonte: il maxi coro di tremila persone, diretto da Riccardo Muti, promette di trasformare Ravenna in un palcoscenico collettivo senza precedenti. “Cantare amantis est” non è solo un concerto, ma un’esplosione di voci unite nel segno di Verdi. In un’epoca in cui l’unione fa la forza, la musica diventa un linguaggio universale, capace di abbracciare ogni generazione. Non perdere la magia

“Cantare amantis est” è fra gli appuntamenti piĂą attesi dell’intero cartellone di Ravenna Festival 2025, un evento unico, irripetibile: Riccardo Muti ha chiamato a raccolta tutte le voci del Paese, cori e coristi professionisti e amatoriali, principianti ed esperti, di qualsiasi etĂ e tessitura, e li riunisce in un unico grande coro dando vita un’esperienza di comunitĂ musicale di altissimo valore simbolico. E di straordinario valore musicale: perchĂ© oggi (dalle 15 alle 20) e domani (dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30), nel grande spazio del Pala De AndrĂ© le oltre 3000 voci che da tutta Italia hanno risposto all’appello prenderanno parte a lunghe sessioni di prova dirette proprio da Muti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un maxi-coro di tremila persone. Muti lo dirige nel segno di Verdi

Tremila coristi da tutta italia, sul podio il Maestro Muti in un invito a costruire ponti

