Un gruppo consiliare per LpRa Lega Pdf e Ambiente & Animali Ancisi | Il nostro è un progetto unitario

A Ravenna nasce un nuovo gruppo consiliare che unisce forze diverse per un obiettivo comune: il benessere della comunità e degli animali. La collaborazione tra Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia si inserisce in un contesto sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali. Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni sono pronti a fare la differenza. Scopri come questa alleanza può trasformare la città!

A seguito della proclamazione ufficiale del sindaco e dei 32 consiglieri del Comune di Ravenna, ieri si è tenuta la presentazione del gruppo consiliare Lista per Ravenna, Lega, Popolo della Famiglia e Ambiente & Animali, che conta due consiglieri eletti: Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni.

