Un docente napoletano, protagonista di un episodio controverso, ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni. Nonostante abbia chiesto scusa, resta fermo sulle sue posizioni politiche. Questo gesto mette in luce come la polarizzazione nel dibattito pubblico stia assumendo toni sempre più estremi. È un campanello d’allarme per il nostro Paese: riflessione e dialogo sono più necessari che mai in un clima di tensione crescente.

« È stato un gesto stupido, scritto d’impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo». embedpost id="2048425" Lo afferma Stefano Addeo, il docente di Tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, intervistato dal Roma online dopo le polemiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un docente del Napoletano l'autore delle minacce alla figlia di Meloni

