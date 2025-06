Un calendaro unico per gli eventi di rievocazione storica della Toscana

La Toscana, terra di tradizioni e storia, si prepara a brillare con un calendario unico dedicato agli eventi di rievocazione storica. Un'iniziativa della giunta regionale che promette di unire borghi e associazioni, offrendo un palcoscenico straordinario per il folklore locale. Scoprire le radici culturali diventa un'esperienza condivisa, un modo per rivivere insieme il passato e valorizzare il patrimonio che ci rende unici. Non perdere l'occasione di partecipare!

FIRENZE – La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folklore sarà valorizzata tutto l’anno grazie alla decisione della giunta regionale di chiamare a fare sistema tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici, tradizioni popolari e manifestazioni folcloristiche. L’obiettivo è costruire un calendario condiviso che riepiloghi e promuova tutti gli eventi di questo tipo organizzati in Toscana, sottolineando la loro interazione con vie e camini storici. È questo il senso di Toscana tutto l’anno, il progetto presentato a San Miniato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso di un’iniziativa alla quale hanno preso parte tutte le principali realtà toscane collegate al mondo del folklore e della rievocazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

