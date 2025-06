Un calendario unico per gli eventi di rievocazione storica della Toscana

Scopri la Toscana come non l'hai mai vista: la giunta regionale ha creato un calendario unico per le rievocazioni storiche. Un'opportunità imperdibile per rivivere le tradizioni e immergersi nel folklore che caratterizza questa terra straordinaria. Dalle feste popolari ai cammini storici, ogni mese sarà un viaggio nel tempo! Non perdere l'occasione di vivere l'autenticità toscana in modo coordinato e coinvolgente!

FIRENZE – La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folklore sarà valorizzata tutto l’anno grazie alla decisione della giunta regionale di chiamare a fare sistema tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici, tradizioni popolari e manifestazioni folcloristiche. L’obiettivo è costruire un calendario condiviso che riepiloghi e promuova tutti gli eventi di questo tipo organizzati in Toscana, sottolineando la loro interazione con vie e camini storici. È questo il senso di Toscana tutto l’anno, il progetto presentato a San Miniato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso di un’iniziativa alla quale hanno preso parte tutte le principali realtà toscane collegate al mondo del folklore e della rievocazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

