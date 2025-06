un bambino senza padre e una servetta ignorante sono i capostipiti in questa saga familiare che si svela come un albero genealogico

Inizia così una saga familiare che esplora le radici dell’identità, tra verità nascoste e sogni di riscatto. Un bambino senza padre e una servetta ignara si ritrovano al centro di un intrigo sociale, dove ogni scelta segna il destino di generazioni. In un mondo in cui le apparenze ingannano, la bellezza dell’innocenza si scontra con la realtà delle convenzioni. Preparati a un viaggio emozionante nell’animo umano, dove ogni pagina rivela un pezzo di storia da sc

U na servetta ingenua e ignorante, però bella e dalle lunghe trecce nere, viene messa incinta dal nobiluomo per la cui famiglia lavora, sotto gli occhi consapevoli dell'arcigna moglie dell'aristocratico. Non sa niente di bambini, lei che è convinta di essere venuta al mondo proprio come le avevano raccontato: sotto una foglia di cavolo, nella terra umida. Di lei e del suo bambino si prenderà cura la levatrice del paese, dando il via a una saga familiare che comincia a fine Ottocento e arriva agli anni Novanta del Novecento. Una saga particolare però, dove le donne della famiglia sono attraversate da una linea di magia, sentono le voci, captano la malasorte, facendone a volte un uso spregiudicato.