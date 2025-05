Un antidoto al veleno securitario

Il recente corteo contro il decreto sicurezza ha dimostrato che la voce dei cittadini può fronteggiare le leggi più restrittive. In un contesto in cui la paura sembra dominare, questa manifestazione ha rappresentato un antidoto al veleno securitario. L'importanza di mobilitarsi non è mai stata così evidente: uniti possiamo fermare l'erosione dei diritti. Scopri come il cambiamento parte da una semplice passeggiata collettiva!

Il corteo contro il dl sicurezza è stato un successo che ha sventato molti rischi. Una regola della militanza, che si impara per via empirica e ti resta attaccata alla .

