Un Ancelotti torna in Italia? Il Pisa pensa a Davide per la panchina

Secondo quanto riferito da Sestaporta.news, il Pisa avrebbe provato a ingaggiare Davide, figlio di Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un Ancelotti torna in Italia? Il Pisa pensa a Davide per la panchina

Le notizie più recenti da fonti esterne

PISA - Tentativo per Davide Ancelotti

napolimagazine.com scrive: Filippo Inzaghi sembrerebbe destinato al Palermo. Così, il Pisa si guarda attorno. I toscani avrebbero cercato anche Davide Ancelotti ma il contatto non è poi andato avanti. Il figlio di Carlo però do ...

Da Madrid - Ancelotti torna in Italia in estate, contatti con un club

Come scrive msn.com: Carlo Ancelotti può tornare ad allenare in Italia in vista della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti di calciomercato per quello che è considerato uno degli allenatori migliori di sempre.

Coppa Italia, Gattuso e Ancelotti: stasera ecco il bis

Come scrive ilmessaggero.it: Tre giorni dopo il pareggio in campionato (0-0), Carlo Ancelotti torna a San Siro per sfidare il Milan nei quarti di Coppa Italia. In quasi dieci anni, dal 24 maggio 2009, è la seconda volta.