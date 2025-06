Un altro oro per Gabriele Di Cristina ai Campionati Italiani assoluti di Para Powerlifting a Fiumicino

Un altro oro per Gabriele Di Cristina ai campionati italiani assoluti di para powerlifting di Fiumicino! Questo giovane talento di Pioppi continua a dimostrare che la determinazione e la passione possono superare ogni ostacolo. In un momento in cui lo sport inclusivo sta guadagnando sempre più visibilità , la sua vittoria è un simbolo di ispirazione per molti. Non perdere l’occasione di conoscere la sua straordinaria storia di successo!

Anche questa volta il talento pioppese non torna a casa a mani vuote, grandissima prova e oro conquistato! (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Un altro oro per Gabriele Di Cristina ai Campionati Italiani assoluti di Para Powerlifting a Fiumicino

