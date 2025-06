Un altro incidente alle Marmitte dei Giganti | bimbo e nonna cadono in acqua un passante si tuffa per aiutarli

Un nuovo allerta si accende alle Marmitte dei Giganti, un luogo di bellezza mozzafiato che nasconde insidie. Dopo la tragica scomparsa di un uomo, un bimbo e la sua nonna sono stati salvati in extremis da un passante coraggioso. Questo episodio mette in luce quanto sia cruciale sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi naturali. La meraviglia della natura porta con sé responsabilità : non lasciamo che la bellezza diventi pericolo!

Un'altra tragedia sfiorata alle Marmitte dei Giganti, dopo l'incidente nel quale ha perso la vita settimana scorsa un uomo di Varese. L'incidente è avvenuto a Maiesso, frazione di Crodo, nella zona degli Orridi di Uriezzo, dove il fiume Toce ha scavato la rocca rendendola estremamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Un altro incidente alle Marmitte dei Giganti: bimbo e nonna cadono in acqua, un passante si tuffa per aiutarli

