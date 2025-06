Un 86enne muore in ospedale dopo due settimane di agonia

È con tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa di Elia Garone, un 86enne simbolo di una generazione che ha vissuto cambiamenti epocali. Il suo incidente riporta alla luce il tema della sicurezza stradale, sempre più urgente in un'epoca in cui gli incidenti continuano a mietere vittime. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di prevenire tragedie simili. Non dimentichiamo mai che ogni vita conta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ce l'ha fatta Elia Garone, l' 86enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 17 maggio a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. L'uomo è deceduto dopo quindici giorni di ricovero all 'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in seguito al violento impatto. Garone aveva perso il controllo della sua Fiat Panda mentre percorreva una strada di montagna in discesa. Il veicolo era uscito di strada, finendo la propria corsa, dopo decine di metri tra erba, pietre e arbusti, prima contro alcuni alberi. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e alcuni residenti.

