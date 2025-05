Umbria chiuse 2 436 aziende in tre mesi | Troppe difficoltà per le imprese

L’Umbria, terra di arte e tradizione, si trova ad affrontare una crisi imprenditoriale allarmante. Nei primi tre mesi del 2025, le chiusure di aziende superano di gran lunga le nuove aperture, segnando un saldo negativo preoccupante. Questo trend non è isolato: il panorama economico nazionale sta vivendo sfide simili. Riflessioni urgenti su come rilanciare l’innovazione e supportare i nostri imprenditori sono più che mai necessarie. La ripresa è possibile!

Perugia, 1 giugno 2025 – Sempre più ombre sull’Umbria che produce beni e ricchezza. I numeri del “Cruscotto congiunturale” elaborato dal Centro Studi delle Camere di commercio fotografano una regione in cui, anche nei primi tre mesi del 2025, le imprese che chiudono superano quelle che nascono. Il saldo tra iscrizioni (1.357) e cessazioni (2.436) è negativo per 1.079 unità. Il calo delle cessazioni (-27,5%) rispetto al 2024 potrebbe far pensare a un miglioramento, ma il saldo ampiamente negativo e il contesto generale suggeriscono che potrebbe incidere anche un ritardo fisiologico negli aggiornamenti anagrafici, tipico dei primi trimestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria, chiuse 2.436 aziende in tre mesi: “Troppe difficoltà per le imprese”

