ULTIM’ORA | Anche Carlito lascia la WWE non gli sarà rinnovato il contratto

Carlito lascia la WWE, un colpo che segna la fine di un'era per il wrestler portoricano. La sua partenza si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nella federazione, dove anche R-Truth ha visto il suo contratto non rinnovato. Questi addii sollevano interrogativi sul futuro della WWE e sulla direzione che prenderà. La nostalgia per i grandi nomi potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità per le giovani leve. Chi sarà il prossimo a brillare?

La carriera di Carlito nella WWE sta giungendo nuovamente al termine. Secondo quanto riportato da PWInsider.com, il veterano portoricano lascerà la compagnia alla scadenza del suo contratto attuale, che non verrà rinnovato dalla dirigenza. Il destino simile a R-Truth. La situazione di Carlito rispecchia quella di R-Truth, con la WWE che ha deciso di non procedere al rinnovo contrattuale. Il 46enne ha concluso silenziosamente la sua più recente apparizione sul ring durante il weekend di WrestleMania 41 a Las Vegas. L’esperienza nel Judgment Day. Carlito in seguito al tradimento al LWO era stato inserito nel roster di Raw e successivamente aggiunto al Judgment Day. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - ULTIM’ORA: Anche Carlito lascia la WWE, non gli sarà rinnovato il contratto

