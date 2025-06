Ultimo suona il pianoforte con Enea primogenito di Jacqueline Luna Di Giacomo in bianco e nero

In un momento di pura emozione, Ultimo incanta il pubblico suonando il pianoforte insieme a Enea, suo primogenito. L'immagine in bianco e nero non è solo una foto, ma un simbolo di affetto e connessione tra padre e figlio, rispecchiando un trend sempre più forte: l'importanza di celebrare i legami familiari attraverso la musica. Questo gesto semplice ma profondo ci ricorda quanto sia fondamentale trasmettere le proprie passioni alle nuove generazioni.

Nel cuore della scena condivisa sui social emerge un momento di profonda tenerezza: Ultimo è immortalato mentre suona il pianoforte, in un gesto carico di significato e affetto. Lo scatto, in bianco e nero, cattura l'intimità del gesto in cui le sue mani si fondono con quelle minuscole del figlio Enea, suo primogenito nato da .

Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea, il tenero scatto social

Ultimo incanta il web con un tenero scatto in bianco e nero: lui al pianoforte, mano nella mano con il piccolo Enea.

