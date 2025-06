Ultimissime Juve LIVE | l’annuncio di Kostic ufficiale Comolli e nuovo ruolo per Chiellini

La Juventus si rinnova! Con l'annuncio ufficiale di Kostic e il nuovo ruolo di Chiellini, il club bianconero segna un passo importante verso una stagione di grandi ambizioni. In un calcio sempre più competitivo, l’adattamento e la strategia sono fondamentali. Segui le ultimissime news per scoprire come questi cambiamenti possono influenzare il futuro della squadra. Non perdere i dettagli di una Juve pronta a riscrivere la sua storia!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 1 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 maggio 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: l’annuncio di Kostic, ufficiale Comolli e nuovo ruolo per Chiellini

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Di Marzio insiste: “Nuovo allenatore Juve? Vi dico che…” / LIVE

Theo Hernandez alla Juve, fissato il prezzo: l’annuncio in diretta

Terremoto Juve, annuncio in diretta: “Sono già fuori”

