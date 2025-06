Ultimissime Inter LIVE | pesante mazzata in finale col PSG Inzaghi verso l’addio? Le parole di Marotta

In casa Inter si respira aria di cambiamento dopo la cocente finale persa contro il PSG. Le parole di Marotta lasciano presagire un possibile addio di Inzaghi, in un contesto dove le grandi squadre devono sempre dimostrare di saper reagire. L'allenatore potrebbe essere vittima della pressione che circonda il calcio moderno: vincere è l’unica opzione. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti su questa intrigante saga nerazzurra!

Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter. Ultimissime Inter LIVE: pesante mazzata in finale col PSG, Inzaghi verso l'addio? Le parole di Marotta

Inter, quelle horreur! Marotta ammette il ko: “La sconfitta non cancella i meriti di Inzaghi”

Scrive interlive.it: L'Inter perde nel peggiore dei modi la finale di Champions: la sconfitta per Inzaghi è pesante, ma anche per l'onore dei nerazzurri ...

