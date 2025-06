Ultima fatica in campionato per lo Spezia Women

L'Asd Spezia femminile chiude la stagione con un match che promette emozioni a Moncalieri. La promozione conquistata è solo l'inizio di un percorso che punta a far brillare il calcio femminile in Italia, un movimento in continua crescita e sempre più seguito. Oggi, le giovani spezzine affrontano una squadra agguerrita, ma il loro spirito e la determinazione potrebbero riservare sorprese. Non perdere questo ultimo capitolo di una stagione da incorniciare!

Ultima fatica di campionato per l'Asd Spezia femminile, che conclude oggi a Moncalieri una stagione fantastica conclusa con la meritatissima promozione. La trasferta piemontese vedrà le giovani spezzine giocare a Orbassano, nell'impianto sportivo intitolato a Valentino Mazzola, con fischio di inizio alle 15. Di fronte alle spezzine, la squadra che per lunghi tratti ha conteso proprio a Spezia e Pro Sesto la vittoria del campionato. Per lo Spezia, ottenuto il massimo risultato nel campionato, l'obiettivo della gara odierna sarà quello di far giocare chi nel corso della stagione ha trovato meno spazio rispetto alle titolarissime; altro obiettivo, quello di cercare il quarantesimo gol di Codecà e prepararsi alla sfida di sabato prossimo a Castelnuovo contro il Meda per l'accesso alla finale di Coppa Italia.

