Resta al centro della scena la giustizia di prossimità nella Garfagnana! La recente proposta di proroga della convenzione tra il Tribunale di Lucca e l'Unione Comuni, avanzata dalla presidente Raffaella Mariani, rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini un accesso facilitato e diretto ai servizi legali. Un presidio essenziale che si inserisce nel crescente trend della giustizia territoriale, sempre più vicino alle esigenze del pubblico. Scopri come questa iniziativa potrebbe cambiare il volto della giustizia

Un servizio di prossimità per i cittadini della Garfagnana che rappresenta per il territorio un importante presidio in materia di giustizia. La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana onorevole Raffaella Mariani ha incontrato il presidente del Tribunale di Lucca Gerardo Boragine per valutare l’opportunità di continuare la gestione associata dell’ Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo in vista della scadenza, nei prossimi mesi, della convenzione che dovrà essere rinnovata attraverso l’approvazione dei Consigli comunali dei Comuni interessati. Il Presidente del Tribunale si è espresso a favorevole del proseguimento dell’attività dell’Ufficio per continuare a rendere ai cittadini dell’area interna un importante servizio che tratta controversie in materia civile, amministrativa e penale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ufficio del Giudice di Pace. Verso la proroga della convenzione fra tribunale e Unione Comuni

Ufficio del Giudice di Pace. Verso la proroga della convenzione fra tribunale e Unione Comuni

