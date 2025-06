UFFICIALE – Gasperini-Atalanta è addio! I saluti del club

È ufficiale: Gian Piero Gasperini e l'Atalanta si dicono addio dopo nove anni di successi e trionfi. Una storia che ha segnato il calcio italiano, portando la Dea a livelli altissimi. La lettera d’addio del club sottolinea un legame profondo, ma anche l’inizio di una nuova era. In un contesto calcistico sempre più competitivo, cosa riserverà il futuro sia per Gasperini che per l'Atalanta? Le sorprese sono dietro l'ang

La storia lunga 9 anni tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta è definitivamente conclusa. Il club ha salutato il suo ormai ex allenatore con una lettera sul proprio sito ufficiale. ADDIO – Gian Piero Gasperini non sarà più l’allenatore dell’ Atalanta nella prossima stagione. L’ex Inter lascia così il club di Bergamo dopo 9 anni culminati nella qualificazione in Champions League di quest’anno. L’Atalanta ha deciso di salutare Gasperini, prossimo a firmare con la Roma, con queste parole scritte sul sito ufficiale: «Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Gasperini-Atalanta, è addio! I saluti del club

Leggi anche Gasperini, ufficiale l’addio all’Atalanta: “Decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli” - Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta, cercando nuovi stimoli sulla panchina della Roma. La sua scelta non è solo un cambio di squadra, ma un segnale di come il mondo del calcio stia evolvendo: allenatori e giocatori cercano costantemente sfide fresche.

