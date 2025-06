Ucraina | Zelensky solo leader possono risolvere questioni chiave per pace

Zelensky lancia un appello chiaro: solo i leader possono risolvere le questioni chiave per la pace. In un momento cruciale per l'Ucraina, dove le trattative a Istanbul si fanno sempre più pressanti, il cessate il fuoco totale diventa una priorità. Questo non è solo un tema geopolitico, ma un riflesso del bisogno collettivo di stabilità in un mondo che cerca di riprendersi da conflitti e crisi. La pace è possibile, ma necessita di coraggio e dialogo.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – Negli incontri in vista dei colloqui di Istanbul sono state definite le condizioni di Kiev per la pace ma “solo i leader possono risolvere le questioni chiave”. Lo precisa dal suo profilo Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky elencando le condizioni di Kiev: “Il primo è un cessate il fuoco completo e incondizionato. Il secondo è il rilascio dei prigionieri. Il terzo è il ritorno dei bambini rapiti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, solo leader possono risolvere questioni chiave per pace

