Ucraina Zelensky si appella a Putin | Questioni chiave vanno risolte tra leader

In un momento cruciale per la geopolitica europea, Zelensky lancia un appello a Putin: le questioni chiave devono essere affrontate dai leader. La partecipazione ai colloqui di Istanbul rappresenta un passo significativo verso la ricerca di una soluzione pacifica nel conflitto ucraino. In un'epoca in cui i dialoghi tra nazioni sembrano sempre più rari, questo incontro potrebbe segnare una svolta storica. Riusciranno i due leader a trovare un terreno comune?

Il Presidente ucraino annuncia e conferma che “a Istanbul parteciperemo ai colloqui con Mosca”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky si appella a Putin: “Questioni chiave vanno risolte tra leader”

