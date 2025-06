Ucraina | Zelensky oggi operazione brillante la più a lungo raggio in Russia

Oggi l'Ucraina segna un nuovo capitolo nella sua resistenza: l’operazione a lungo raggio, definita "brillante" da Vasyl Maliuk, segna un passo audace nel conflitto che infiamma l'Europa. Questo risultato, ottenuto dopo un'attenta pianificazione di oltre un anno, non solo dimostra la capacità strategica ucraina, ma pone anche interrogativi sulle reazioni internazionali e sull'equilibrio geopolitico. Un momento che fa tremare i confini del continente.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – "Il capo dei servizi di sicurezza ucraini Vasyl Maliuk ha presentato un rapporto sull'operazione odierna. Un risultato assolutamente brillante. Un risultato ottenuto esclusivamente dall'Ucraina. Un anno, sei mesi e nove giorni dall'inizio della pianificazione all'effettiva esecuzione. La nostra operazione a più lungo raggio". È quanto scrive in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi all'operazione in cui droni ucraini hanno preso di mira aeroporti russi distruggendo 40 aerei militari. "Il nostro personale coinvolto nella preparazione dell'operazione è stato ritirato dal territorio russo in tempo.

