Ucraina | Zelensky domani nostra delegazione a istanbul guidata da Umerov

Domani, la delegazione ucraina guidata da Umerov arriverà a Istanbul, un passo cruciale nel tentativo di rafforzare i legami diplomatici in un contesto internazionale sempre più teso. Mentre Zelensky sottolinea l'importanza della difesa e della diplomazia, il mondo osserva: come si evolverà lo scenario geopolitico? La resilienza dell’Ucraina potrebbe diventare un modello per altre nazioni in cerca di indipendenza. Rimanete sintonizzati!

Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Ho ascoltato i rapporti del Ministro della Difesa ucraino, del Ministro degli Affari Esteri, dello Stato Maggiore, dell’intelligence e dei Servizi di Sicurezza ucraini. La nostra difesa, le nostre azioni attive e la nostra diplomazia. Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la nostra indipendenza, il nostro Stato e il nostro popolo. Ho definito i compiti per il prossimo futuro. Ho anche definito le posizioni prima dell’incontro di lunedì a Istanbul. La nostra delegazione di lunedì sarà guidata da Rustem Umerov”. Lo chiarisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal suo profilo Telegram. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, domani nostra delegazione a istanbul guidata da Umerov

Approfondisci con questi articoli

Il ministro Giuli: "Cosa nostra attecchisce dove c'è bruttezza e ignoranza"

Il ministro Giuli afferma che Cosa nostra trova terreno fertile dove regnano bruttezza, ignoranza e isolamento.

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Domani Nostra Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Al via lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina; Ucraina, Lavrov: «Proposto a Kiev nuovi colloqui il 2 giugno a Istanbul». Berlino annuncia 5 miliardi di aiuti militari; Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la junta di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri - Kiev spera che Trump sia presente al prossimo incontro Zelensky-Putin; Ucraina-Russia, completata prima parte scambio prigionieri mille per mille. 🔗Ne parlano su altre fonti

Zelensky, domani team ucraino a Istanbul, guiderà Umerov

ansa.it scrive: Volodymyr Zelensky ha annunciato che una delegazione ucraina parteciperà ai colloqui con la Russia domani a Istanbul. "La nostra delegazione sarà guidata da Rustem Umerov", il ministo della Difesa, ha ...

Ucraina: Zelensky, domani nostra delegazione a istanbul guidata da Umerov

Da msn.com: Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Ho ascoltato i rapporti del Ministro della Difesa ucraino, del Ministro degli Affari Esteri, dello Stato Maggiore, dell’intelligence e dei Servizi di Sicurezza ucraini. La ...

Ucraina, un negoziato al buio: il fronte nord preoccupa Kiev

Segnala repubblica.it: La Russia prepara il vertice di Istanbul e continua ad avanzare verso Sumy. Zelensky: “Non mostrano la volontà di una tregua” ...