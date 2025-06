Ucraina senza scudi allarme per le scorte di missili Patriot | cosa può succedere

L'Ucraina si trova in una situazione critica: le scorte di missili Patriot si stanno esaurendo proprio mentre gli attacchi russi si intensificano. Questo scenario è emblematico di un trend preoccupante nella geopolitica moderna, dove le risorse militari si scontrano con le promesse politiche vacillanti. Senza adeguati rinforzi, Kiev rischia di trovarsi senza difese. Come reagiranno i leader occidentali a questa spirale di tensione? La risposta potrebbe cambiare il corso del conflitto.

Le scorte di missili Patriot in Ucraina si assottigliano mentre aumentano gli attacchi russi. Biden frena, Trump non promette aiuti e gli alleati NATO non vogliono cedere i propri sistemi. Kiev resta esposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina senza scudi, allarme per le scorte di missili Patriot: cosa può succedere

