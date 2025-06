Ucraina | Parolin speriamo secondo round Istanbul sia produttivo

Mentre il mondo osserva con trepidazione, il cardinale Pietro Parolin manifesta la speranza che i colloqui di Istanbul portino a risultati concreti per la pace in Ucraina. In un periodo in cui le tensioni globali sembrano crescere, ogni passo verso il dialogo diventa cruciale. La comunità internazionale è pronta a sostenere ogni iniziativa positiva. Potrebbe essere questo il momento di una svolta significativa? Restate sintonizzati!

Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Speriamo che il secondo round dei colloqui di Istanbul possa essere più produttivo rispetto al primo tentativo che è stato fatto. Siamo felici se ci possono essere sviluppi positivi in qualsiasi parte del mondo avvengano”. Lo dice a LaPresse il Segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin a margine del 60esimo anniversario della Parrocchia Sant’Antonio e Annibale Maria a Roma in merito al secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Parolin, speriamo secondo round Istanbul sia produttivo

