Ucraina | Mosca telefonata Lavrov-Rubio su negoziati Istanbul

In un contesto in cui i conflitti internazionali dominano le prime pagine, la recente telefonata tra Lavrov e Rubio apre nuovi spiragli di dialogo sulla crisi ucraina. Il fatto che un alto funzionario americano abbia espresso condoglianze suggerisce una crescente attenzione verso le conseguenze umane del conflitto. Questo scambio potrebbe rappresentare una piccola, ma significativa, opportunità per riavviare i negoziati a Istanbul e cercare una soluzione duratura.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – "Si è svolta una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. È stata discussa la situazione relativa alla crisi in Ucraina". Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, sottolineando che Rubio ha espresso le sue condoglianze in merito alla distruzione delle infrastrutture nelle regioni di Bryansk e Kursk. Lo riporta l'agenzia russa Tass. "Lavrov e Marco Rubio hanno anche scambiato opinioni su varie iniziative riguardanti la risoluzione politica della crisi ucraina, tra cui il piano di riprendere i negoziati diretti russo-ucraini a Istanbul il 2 giugno di quest'anno", ha aggiunto Mosca.

Russia-Ucraina, Trump e Putin ora glissano sui colloqui a Istanbul: «Ci andranno Rubio e Lavrov». E Il Cremlino torna ad attaccare l'Occidente - Mancano meno di 48 ore all'atteso incontro tra Russia e Ucraina a Istanbul, il primo in tre anni. Seppur Trump e Putin glissino sui colloqui, il Cremlino intensifica le sue critiche all'Occidente.

