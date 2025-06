Ucraina maxi attacco con droni | distrutti 40 bombardieri russi | Zelensky | L' operazione più a lungo raggio in terra nemica

L'Ucraina lancia un maxi attacco con droni, distruggendo 40 bombardieri russi in un'operazione pianificata per un anno e mezzo. Questo colpo segna un punto di svolta nel conflitto e rimanda a un trend crescente di utilizzo di droni nei conflitti moderni. Due ponti strategici in Russia saltano in aria, mentre le delegazioni ucraine e russe si preparano a tornare al tavolo dei negoziati. Cosa ci riserverà il futuro?

Operazione contro le basi pianificata da un anno e mezzo. Crollano due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk in Russia, Mosca: "Sono stati fatti saltare". Incontro tra le delegazioni ucraine e russe lunedì alle 13:00 a Istanbul. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, maxi attacco con droni: distrutti 40 bombardieri russi | Zelensky: "L'operazione più a lungo raggio in terra nemica"

Leggi anche La nuova mossa di Putin per l’Ucraina, zona cuscinetto lungo le frontiere: “Operazione già in atto” - Il presidente russo Putin annuncia una nuova mossa strategica: la creazione di una zona cuscinetto lungo il confine con l’Ucraina, già in corso, per proteggere le regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk da possibili attacchi.

