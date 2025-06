Ucraina lancia operazione contro bombardieri russi | Distrutti 40 aerei

L'Ucraina sta scrivendo un nuovo capitolo nella guerra moderna, lanciando un'operazione audace contro i bombardieri russi e distruggendo ben 40 aerei. Questa mossa non solo segna un significativo passo avanti nel conflitto, ma evidenzia anche il crescente utilizzo di strategie tecnologiche e intelligence nell'era della guerra asimmetrica. Come cambieranno le dinamiche di potere in Europa? Rimanete sintonizzati, il futuro è incerto ma affascinante.

(Adnkronos) – L'Ucraina sta conducendo ''una operazione su larga scala'' per distruggere i bombardieri russi. Lo ha reso noto una fonte dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu) spiegando che è stato condotto un attacco contro una base nella Siberia orientale a migliaia di chilometri dai confini dell'Ucraina. "I servizi di sicurezza ucraini stanno conducendo un'operazione speciale

Germania, maxi operazione contro i "cittadini del Reich"

In Germania, una maxi operazione ha portato all'arresto di quattro leader di un movimento estremista che sostiene l'esistenza dell'Impero tedesco del 1871.

