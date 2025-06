Ucraina la diretta – Droni nella notte su Kiev Crollano due ponti in Russia per esplosioni | si indaga per terrorismo

Nella notte, Kiev torna a tremare sotto l'assalto dei droni, mentre in Russia due ponti crollano per misteriose esplosioni. È un momento cruciale in un conflitto che sembra non avere fine, alimentando un clima di tensione e incertezza. Cosa si cela dietro queste azioni? L’indagine per terrorismo apre scenari inquietanti, rivelando come la guerra in Ucraina stia influenzando la geopolitica globale. Restate aggiornati su un conflitto che ci riguarda tutti!

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, la diretta – Droni nella notte su Kiev. Crollano due ponti in Russia per esplosioni: si indaga per terrorismo

