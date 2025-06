Ucraina | Kiev distrutti 40 aerei russi in attacco con droni

Kiev colpisce duro: oltre 40 aerei russi distrutti in un attacco droni che segna un nuovo capitolo nel conflitto. Questo evento non è solo una vittoria strategica, ma testimonia l'avanzamento della tecnologia bellica, sempre più al centro delle moderne guerre. Mentre il mondo osserva, la capacità di innovare e rispondere in tempo reale diventa cruciale. Un segnale chiaro: la guerra 2.0 è già qui.

Kiev (Ucraina), 1 giu. (LaPresseAP) – Un funzionario della sicurezza ucraino ha dichiarato all'Associated Press che Kiev ha distrutto più di 40 aerei russi in un attacco con droni in territorio russo.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

