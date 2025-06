Ucraina | Kiev distrugge 40 bombardieri russi Crollano anche 2 ponti | morti e feriti A Istanbul tavolo per la tregua

Kiev segna una svolta storica nella guerra, distruggendo 40 bombardieri russi in un audace attacco senza precedenti. Questo maxi-raid di droni non solo evidenzia l'innovazione strategica ucraina, ma potrebbe anche influenzare il clima geopolitico globale. Mentre i tavoli per la tregua si intensificano a Istanbul, il conflitto si trasforma in un palcoscenico di nuove tecnologie e tattiche. Che impatto avrà questo evento sulle prossime mosse diplomatiche?

L'Ucraina lancia il piu' grande attacco contro l'aeronautica militare russa dall'inizio della guerra: un maxi-raid di droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto una quarantina di bombardieri strategici negli aeroporti nel cuore delle retrovie di Mosca, fanno trapelare fonti dei servizi segreti di Kiev L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Kiev distrugge 40 bombardieri russi. Crollano anche 2 ponti: morti e feriti. A Istanbul tavolo per la tregua

Leggi anche Maxi-operazione dell’intelligence ucraina: droni sulle basi russe, bombardieri in fiamme - Un nuovo capitolo nel conflitto ucraino: l'Operazione "Rete" segna un’intensificazione nell’uso dei droni, simbolo di una guerra sempre più tecnologica.

