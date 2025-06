Ucraina incendi e distruzione a Zaporizhia dopo l’attacco dei droni russi

L'ombra del conflitto in Ucraina si allunga su Zaporizhia, dove un attacco con droni russi ha devastato case e vite. Le fiamme che distruggono il quotidiano di una comunità fanno eco a una guerra che sembra non avere fine. In questo contesto drammatico, la testimonianza di una donna di 74 anni ferita ci ricorda l'umanità dietro le statistiche. Ogni storia racconta di resilienza, un invito a non dimenticare.

In Ucraina un attacco con droni russi sulla città di Zaporizhia ha causato danni e incendi alle abitazioni. Secondo le autorità regionali, una donna di 74 anni è rimasta ferita nell’attacco. Le immagini del Servizio di emergenza statale ucraino mostrano i soccorritori mentre spengono gli incendi e bagnano i detriti ancora fumanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, incendi e distruzione a Zaporizhia dopo l’attacco dei droni russi

Guerra Ucraina, incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l'attacco russo con missili e droni

Il conflitto in Ucraina continua a infliggere gravi danni, con la regione di Kiev che è stata recentemente colpita da un attacco aereo russo.

