Ucraina droni ucraini in Siberia | Colpiti 40 bombardieri russi con capacità nucleari

Un colpo da maestro per l'Ucraina: droni d'assalto hanno colpito 40 bombardieri russi in Siberia, dimostrando una strategia audace e innovativa. Questa mossa non solo alza la tensione geopolitica, ma segna un cambio di paradigma nelle operazioni militari globali. Mentre si preparano i colloqui a Istanbul, il mondo osserva: sarà questo il punto di svolta per la pace o un'escalation inevitabile? La storia è in movimento.

Il Presidente ucraino annuncia e conferma che “a Istanbul parteciperemo ai colloqui con Mosca”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, droni ucraini in Siberia: “Colpiti 40 bombardieri russi con capacità nucleari”

Leggi anche Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Droni ucraini in Siberia: “Colpiti 40 bombardieri con capacità nucleari russi”

Come scrive repubblica.it: L'Ucraina ha attaccato domenica alcuni bombardieri a lungo raggio con capacità nucleare russi in una base militare in Siberia, nella prima operazione del genere così lontano dalla linea del fronte — a ...

L'Ucraina attacca su larga scala in Russia: "Distrutti 40 bombardieri". Mosca: "Droni fino in Siberia". Sospetti su due ponti esplosi

Riporta huffingtonpost.it: Zelensky annuncia che ci sarà la delegazione ucraina a Istanbul, guidata da Umerov. Ma aggiunge: "Certi problemi li risolvono i leader" ...

Operazione dell’Ucraina nella Siberia orientale: «Distrutti oltre 40 bombardieri russi»

Lo riporta msn.com: I servizi ucraini dell’Sbu, agenzia di spionaggio militare di Kyiv, hanno condotto un’operazione «su larga scala» per distruggere bombardieri nemici nelle retrovie russe. Condotto almeno un attacco co ...