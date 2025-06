Ucraina deraglia treno militare russo | Kiev rivendica l’attacco

L'ultimo attacco ucraino che ha portato al deragliamento di un treno militare russo segna un nuovo capitolo nel conflitto in corso, rivelando una tensione crescente. Questo episodio, accaduto dopo gli esplosivi eventi nei ponti di Kursk e Bryansk, evidenzia l'intensificarsi delle operazioni belliche. Un elemento sorprendente: la precisione con cui Kiev sembra colpire obiettivi strategici, suggerendo un'evoluzione nelle capacità militari ucraine. Cosa ci riserverà

La notizia arriva poche ore dopo quella dei due ponti saltati in aria nelle regioni del Kursk e del Bryansk, per i quali Mosca ha avviato indagini per terrorismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it