Ucraina colpo senza precedenti all’aviazione russa Pioggia di droni su basi strategiche

In un colpo senza precedenti, l'Ucraina ha lanciato una pioggia di droni su basi aeree russe, segnando una svolta nel conflitto. Questa imponente operazione non solo riduce il potere aereo di Mosca, ma dimostra anche come la guerra si stia sempre più evolvendo verso l'uso di tecnologie avanzate. Un aspetto interessante? L'efficacia dei droni potrebbe cambiare radicalmente le strategie militari globali. Cosa ne pensi?

In quella che appare come la più imponente operazione con droni dall’inizio del conflitto, l’Ucraina ha condotto un attacco profondo in territorio russo, colpendo due basi aeree strategiche e infliggendo gravi perdite all’aviazione di Mosca. L’azione ha avuto come obiettivo la neutralizzazione di decine di velivoli militari, inclusi bombardieri strategici a lungo raggio. Nelle prime ore del 1° giugno 2025, droni ucraini hanno colpito le basi russe di Olenya e Belaya, quest’ultima situata nella Siberia sud-orientale, a circa 5.500 chilometri dal fronte. Immagini aeree e video raccolti da mezzi di ricognizione mostrano colonne di fumo nero, detriti e resti di aerei da guerra in fiamme, con particolare attenzione ai Tupolev Tu-95, velivoli simbolo della capacità russa di condurre bombardamenti strategici. 🔗 Leggi su Formiche.net

Maxi-operazione dell'intelligence ucraina: droni sulle basi russe, bombardieri in fiamme

Un nuovo capitolo nel conflitto ucraino: l'Operazione "Rete" segna un'intensificazione nell'uso dei droni, simbolo di una guerra sempre più tecnologica.

