Il conflitto in Ucraina continua a colpire duramente la popolazione, come dimostra l'ennesimo attacco a Kherson, dove un negozio di alimentari è diventato teatro di una tragedia. Con almeno una vittima, l'innocente perdita di una donna di 71 anni ci ricorda quanto sia fragile la pace in questa parte d'Europa. In uno scenario globale in cui le tensioni aumentano, è fondamentale non dimenticare le storie umane dietro le statistiche.

Almeno una persona è rimasta uccisa in un attacco russo nel distretto di Dniprovskyi, nella città ucraina di Kherson. L’amministrazione militare regionale ha riferito che un negozio di alimentari è stato colpito mentre all’interno si trovavano clienti e personale. Le autorità locali hanno dichiarato che una donna di 71 anni è rimasta uccisa, mentre altre due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. Nell’attacco è stato danneggiato anche un edificio residenziale a due piani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Kherson: il video della città distrutta

